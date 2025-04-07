3 defa denedi sonunda başardı: Hırsızlık anları kamerada

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 17:56 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 17:56

Mersin'in Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde sabaha karşı gerçekleşen hırsızlık olayı, iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Benan Mutlu Önal'a ait bilgisayar teknik servis dükkanına motosikletli, yüzü maskeli bir şahıs geldi. Kapıyı zorlayan hırsız, kilidi kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı ancak kısa süre sonra tekrar dönerek ikinci kilidi kırmaya çalıştı. Bu sırada levyeyi düşüren şahıs, yeniden uzaklaştı. Üçüncü kez iş yerine gelen maskeli hırsız, kapıyı tamamen açarak dükkana girdi.

Hırsız, önce vitrin bölümündeki laptopları tezgaha koyarak topladı, ardından teknik servis alanına geçerek burada bulunan bilgisayarları ve ekipmanları da çantasına yerleştirdi. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah iş yerine gelen Benan Mutlu Önal, kapının açık olduğunu fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve durumu polise bildirdi. Henüz alarm sistemi kuramadığını belirten Önal, hem kendi ekipmanlarının hem de müşterilerine ait cihazların çalındığını ifade etti. Çalınan malların toplam değerinin yaklaşık 150 bin lira olduğu öğrenildi.

Şüphelinin, malzemeleri çaldıktan sonra birçok sokaktan geçerek izini kaybettirmeye çalıştığı belirtildi. Polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.