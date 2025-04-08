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4 yıldır firari olan suç makinası kadın yakalandı!
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4 yıldır firari olan suç makinası kadın yakalandı!

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 12:28 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 12:29

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda suç kaydı bulunan Emine Dilek Karadeniz'i düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda suç kaydı bulunan Emine Dilek Karadeniz'i düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 2. Hilal Sokak'taki bir adrese yapılan baskında, uzun süredir firari olan ve burada saklandığı tespit edilen 43 yaşındaki Emine Dilek Karadeniz gözaltına alındı.

Karadeniz'in, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplam 62 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 111 bin 110 TL adli para cezası bulunduğu belirtildi. Ayrıca 18 farklı ilden hakkında 38 aranma kaydı olduğu öğrenildi.
4 yıldır firari olarak aranan Karadeniz'in, dolandırıcılıktan 76, yaralamadan 4, hakaretten 3, tehditten 2 olmak üzere toplam 85 ayrı suç kaydına sahip olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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