'2050'ye kadar rahatız' Başkan Erdoğan'dan Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuştu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Toplam yatırım tutarı 1 milyar 470 milyon lira olan tüm tesislerin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, "Açılışını yapacağımız projeyle Ankara'nın 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yapımı tamamlanan sulama ve atıksu tesislerimizin açılış töreninde sizlerle bir arada olmanın memnuniyetini belirtmek istiyorum. Bugün 5 eseri resmen hizmete alıyoruz.





1,2 milyar liralık yatırım rakamıyla Gerede sistemi bünyesinde Türkiye'nin en uzun dünyanın sayılı su iletim tünelini barındırmaktadır. Uzunluğu 31,5 km ve 4,5 metre çapı olan bu tünel 3 tünel delme makinesi kullanılarak inşa edilmiştir.



2050'YE KADAR OLAN İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Hiçbir enerji tüketmeden cazibeli olarak Çamlıdere Barajı'na iletilmektedir. İçme suyu sağlamanın yanında 2050'ye kadar olan içme suyu ihtiyacı da gideriliyor. Ankara'ya şu ana kadar projeyle 312 milyon metreküp su, ekonomik karşılığı 1 milyar lirayı buluyor.





ENERJİ MALİYETLERİ DÜŞECEK

Gerede'nin yanı sıra atıksu tesislerimizi de hizmete alıyoruz. Komşu şehirleri de ihmal etmiyoruz. Hem topraklarımızın verimi artacak hem de çiftçilerimizin daha tasarruflu olduğundan enerji maliyetleri düşecek.

TOPLAM YATIRIM TUTARI 1 MİLYAR 470 MİLYON LİRA

Şu an çalışan sulama tesisiyle yıllık 17 milyon lira gelir artışı ve 2300 kişiye istihdam oluşturacak. Enerji yükünü çiftçimizin hafifletmektedir. Toplam yatırım tutarı 1 milyar 470 milyon lira olan tüm tesislerin hayırlı olmasını diliyorum.

Su kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyoruz. İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarımız azalıyor. Bundan sonraki süreçte açık karalat değil kapalı sistemle suyu kullanacağız. Buna göre yatırımlarımızı yapacağız. İçme ve kullanma suyu ihtiyacı artıyor. Sularımız her geçen gün kirleniyor.





Dünya genelinde 2025'e kadar su kıtlığı yüzünde 700 milyon insanın göç etmek zorunda kalacağı ifade ediliyor. Su kaynaklarının azalması su stresi çeken bir ülke için ciddi riskler geçmektedir.

81 İL İÇME SUYU EYLEM PLANI

Bu tablo karşısında Türkiye'nin gereken adımları şimdiden atması şarttır. Suyumuzu korumak ve vatanımızı korumak arasında fark görmüyoruz. Ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok adım attık. 81 il içme suyu eylem planı hazırladık.

İllerimizi 2040, 2050 ve 2070'e kadar içme suyu planını yapmış bulunuyoruz. İçme suyu sorunu en büyük sebebi kayıp kaçak oranıdır. Belediyelerimizin yüzde 38'den yüzde 25'e düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor.





277 milyar liralık yatırımla 600 barajı, 423 göleti, 590 hidroelektrik santralini, 1457 adet sulama tesisini ve 267 adet içme suyu tesissisini hizmete alarak destan yazdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimiz 3 yılda 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Elektrik üretim kapasitesini yükselttik. Depolama yapılarına alternatif olarak 26 yer altı barajı inşa ettik. Bunu 150'ye yükselteceğiz. Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz.