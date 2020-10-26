Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." denildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/f5bmXpiXRt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2020