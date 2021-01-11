2013 yılında vefat eden Aytunç Altındal’dan 3. Dünya Savaşı yorumu: 2021 ve 2025 arası...

2013 yılında vefat eden gazeteci Aytunç Altındal'ın yıllar önce söylediği sözler ABD'de yaşanan kaosun ardından A Haber'de tekrar gündeme geldi. A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında önemli bir röportaj ekranlara getirildi. Dünyanın içinde bulunduğu yeni düzen ve ABD-İsrail ekseninde dünyaya özellikle de bölgemize şekil verme hırsı şiddetlenirken Merhum gazeteci Aytunç Altındal’ın 3. Dünya Savaşı yorumu akıllara geldi. Altındal yıllar önce “3. Dünya Savaşı ezoterik açıdan ve enigmatik çağ itibariyle, bana göre hipotetik olarak onların belirlediği tarih 2021 de çıkartılıp 2025 de bitirilecek.” ifadelerini kullanmış ve içinde bulunduğumuz yılı işaret etmişti.

2013 yılında vefat eden gazeteci Aytunç Altındal'ın yıllar önce söylediği sözler ABD'de yaşanan kaosun ardından A Haber'de tekrar gündeme geldi. A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında önemli bir röportaj ekranlara getirildi. Dünyanın içinde bulunduğu yeni düzen ve ABD-İsrail ekseninde dünyaya özellikle de bölgemize şekil verme hırsı şiddetlenirken Merhum gazeteci Aytunç Altındal'ın 3. Dünya Savaşı yorumu akıllara geldi. Altındal yıllar önce "3. Dünya Savaşı ezoterik açıdan ve enigmatik çağ itibariyle, bana göre hipotetik olarak onların belirlediği tarih 2021 de çıkartılıp 2025 de bitirilecek." ifadelerini kullanmış ve içinde bulunduğumuz yılı işaret etmişti.