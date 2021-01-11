CHP medyasının arka planında kimler var? Küresel sermaye hangi kanallar üzerinden tetikçilik yapıyor?

Son dönemde CHP’li isimlerin medya kuruluşlarına yönelik tehdide varan açıklamaları basın özgürlüğü konusunda tartışmalara neden oldu. Peki CHP’nin finanse ettiği medya kuruluşları hangileri? Hangi kuruluşlar yabancı devletler adına muhalefet destekçiliği yapıyor? Türkiye karşıtı medya organları A Haber yayınında deşifre edildi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yayınladığı mesajında, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.