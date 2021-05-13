17-18 Mayıs tatil mi 2021? 17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar 3 gün daha uzatılacak mı?

Gündemde çoğu kişi 17-18 Mayıs tatil mi? Sorusunun yanıtını merak edip araştırıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmanın neredeyse sonuna yaklaştık. Öte yandan, 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanmanın 19 Mayıs ile birleştirilip birleştirilmeyeceği de merak konusu oldu. Bu noktada vatandaşlar, 17-18 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 17- 18-19 Mayıs yasak var mı? 17-18 Mayıs tatil mi? İşte son dakika haberinin detayları...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmanın neredeyse sonuna yaklaştık. Öte yandan, 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanmanın 19 Mayıs ile birleştirilip birleştirilmeyeceği de merak konusu oldu. Bu noktada vatandaşlar, 17-18 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 17- 18-19 Mayıs yasak var mı? 17-18 Mayıs tatil mi? İşte son dakika haberinin detayları...

17-18 MAYIS TATİL Mİ? 19 MAYIS YASAK VAR MI?

Tam kapanma 17 Mayıs'ta sonra erecek. İşte 17 Mayıs sonrası normalleşme detayları;

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay. "Şu anda böyle 1 şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir" dedi. 1 diğer açıklamada, içişleri bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. "Bu noktada 19 Mayıs'la ilgili 1 değerlendirmemiz yok. Bugün itibarıyla bizim 1 hedefimiz var, 63005 binlere düşmek 23 bine geldik göreceksiniz. Hafta başı iyi 1 noktaya geleceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konu hakkında yaptığı açıklamada, ''Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.'' ifadelerine kullandı.

17 Mayıs'ta tam kapanma süresi sona erecek, 19 Mayıs'ı kapsayacak şekilde 3 gün daha tam kapanma tedbirlerinin uzatılması ise an itibariyle düşünülüyor. Bu noktada bilim kurulu toplantılarının ve kabine toplantısının oldukça önemli olduğunu ifade edelim. 62-63 binlerde olan vaka sayıları tam kapanmanın başlamasıyla beraber 22 binlere doğru geriledi. Yani 17 Mayıs tarihi sonrası yapılacak ilk kabine toplantısında merak edilen soru yanıt bulacak. Dolayısıyla 19 Mayıs'ta yasak olup olmayacağına yönelik henüz resmi bir açıklama yok.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs her yıl farklı ve coşkulu etkinliklerle kutlanıyor.

19 MAYIS'TA YASAK VAR MI?

Kabine toplantısından çıkan tam kapanma kararının 17 Mayıs itibariyle bitmesi beklenirken 19 Mayıs resmi tatilde yasak olup olmayacağı da merak konusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, ''''Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.'' ifadelerine yer vermişti. Öte yandan 19 Mayıs'ta yasak olup olmayacağı hakkında henüz bir açıklama da bulunmuyor.