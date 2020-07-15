15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Adana İncirlik Üssü’nde neler yaşandı?

15.07.2020 11:32

Bundan tam 4 yıl önce FETÖ’cü hainler darbeye kalkıştı. Ancak liderinin etrafında kenetlenen millet darbecilere izin vermedi. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde önemli noktalardan biri de Adana İncirlik Üssü'ydü. Peki, 15 Temmuz gecesi Adana İncirlik Üssü’nde neler yaşandı? Darbe girişimi sırasında yaralanan 15 Temmuz Gazisi Polis Başmemuru Soner Gürler, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

15 Temmuz darbe gecesinde önemli noktalardan biri de Adana İncirlik Üssü'ydü. O gece tanker uçak İncirlik'ten havalandı. Peki 15 Temmuz gecesi Adana İncirlik Üssü'nde neler yaşandı? Darbe girişimi sırasında yaralanan polis memuru Soner Gürler, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.