Son dakika: Haftanin'de PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ederken, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ederken, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/gcnrS4ciMT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2020
MSB'den yapılan açıklamada, "#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK" ifadelerine yer verildi.