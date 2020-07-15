Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Haftanin'de PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika: Haftanin'de PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika: Haftanin'de PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
15.07.2020 11:39

Son dakika haberine göre, Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ederken, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.


Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ederken, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.




MSB'den yapılan açıklamada, "#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK" ifadelerine yer verildi.

Haber Videoları