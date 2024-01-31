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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 11:38 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 11:46

13 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Mehmetçik terör örgütü PKK'ya darve vurmaya devam ediyor.

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

TACİZE GELDİLER ÖLDÜLER!
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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