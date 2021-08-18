'11 Eylül' mesajı! ABD Kabil'den yandaşlarını tahliye etmek için kullandığı kargo uçağıyla '11 Eylül' mesajı verdi

ABD Kabil’den yandaşlarını hava yoluyla tahliye etti. Dev kargo uçağına da ikiz kuleler saldırılarını hatırlatan 11 Eylül (1109) kuyruk numarasını verdi

ABD 11 Eylül 2001'deki saldırıların ardından girdiği Afganistan'dan çekildi. Binlerce kişi can havliyle havaalanına akın etti. Kimi umutsuzca uçağın kanadına tutundu kimi tekerleklere gizlendi.

ABD ise kuyruk numarasıyla mesaj verdi: 20 yıllık hesap biti.

150 KİŞİLİK UÇAKTA 640 YOLCU

Taliban'dan kaçanlar uçağa binebilmek için pistte yarıştı.

150 kişilik 1109 kuyruk numaralı Globemaster tipi uçak, 640 kişiyle havalandı.

İşte Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin haberler...

ABD, 11 Eylül'ü bahane edip Afganistan'a girdi. Taliban'la mücadele edeceğini söyledi!

Ancak 20 yıl sonra fikri değişti! 11 Eylül'e günler kala ülkeden çekildi.

Taliban kısa sürede Kabil'i ele geçirdi.

Binlerce Afgan kaçmak için havalimanına akın ederken onlar lunaparkta eğlendi!



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bölgede yaşananlar son derece endişe verici. Önceliğimiz tahliyelerin tamamlanması" dedi.

DÜNYA nefesini tuttu Afganistan'a kilitlendi. Taliban, başkent Kabil'de kontrolü ele geçirdi. 64 ülke, vatandaşlarının tahliyesi için hareke geçti. Başka ülkelere gitmek isteyen Afganlar uçaklara binmek için birbirini ezdi. Milyonlarca insanın kaçmak için uçak motorlarına sığındığı Taliban ise lunaparkta eğlendi! Atlıkarıncaya ve çarpışan arabalara bindi. Bir diğer görüntü de Afganistan Başbakanlık Sarayı'ndan geldi. Taliban güçleri, saraydaki spor salonuna da girdi. Spor aletlerini kullanıp video çekmeleri ise şaşkına çevirdi.

BIDEN'A TEPKİ VAR

ABD basını, Başkan Joe Biden'ın Afganistan kararı için 'Başarısızlık' dedi. Dünya basını ise olayı manşetten verdi:

Financial Times: Dünya Afgan akınına hazır olmalı.

Guardian: Kabil'de kaos.

Times: Kabil kıyımından kaçma yarışı.

New York Times: Taliban Kabil'i ele geçirdi, ABD'yi hayrete düşürdü: 20 yıllık çaba günler içinde çözülüyor...

NOTLAR NOTLAR

HÜKÜMET yetkilileri için genel af ilan etti.

TALIBAN kadınlara "İşinize dönün" ve "Hükümete de katılın" çağrısı yaptı.

KABIL Havalimanı'ndan tahliyeler yine başladı.

TALIBAN lideri Emir Han Muttaqi, Kabil'e ulaştı. Hamid Karzai ve Abdullah Abdullah gibi isimlerle liderlik konuları görüşülüyor.

9.4 MİLYAR DOLARLIK BİLMECE

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından gözler ülkenin merkez bankasında bulunan 9.4 milyar dolara çevrildi! AFP, paranın Taliban'ın eline geçmeyeceğini söyledi! Ayrıca ABD, Taliban'ın eline geçmemesi için uçaklarını da Afganistan'da yok edeceği belirtildi.

PARK ŞU İŞE!

Taliban güçleri, dün lunaparkta eğlendi!

Çarpışan arabarala binerken ellerinde kalaşnikof silahların olması dikkat çekti.





George W. Bush, ABD'nin Afganistan işgalinin mimarıydı. Dün "Olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum" açıklaması yaptı.





Afgan yönetmen Sahraa Karimi, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından "Korkuyoruz" açıklaması yaptı. Dün de sosyal 11 kişiyle birlikte Afganistan'dan çıktığını açıkladı. "Türkiye'ye teşekkür ederim" paylaşımı yaptı.