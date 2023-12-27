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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023, 12:51 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023, 12:59

🔥 Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde deprem! 🔥 ( Son depremler )

Son dakika haberine göre, Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. İşte ayrıntılar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son dakika açıklamasında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremi duyurdu.

Saat 10.55'te gerçekleşen deprem, halk arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

İLK AÇIKLAMA GELDİ! CAN KAYBI VAR MI?

Sosyal medya platformu "X" üzerinden açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "#Malatya #Doğanşehir'de , büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir.

Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.12.27 10:55:11 38.0408 37.6608 5.0 -.- 4.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.27 10:26:55 34.7563 33.2778 50.0 -.- 3.0 2.7 AKDENIZ İlksel
2023.12.27 10:22:27 40.8405 30.9763 6.4 -.- 2.0 -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.12.27 09:59:28 39.0580 27.4815 0.0 -.- 1.8 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.12.27 09:34:47 40.8075 31.1265 1.5 -.- 1.5 -.- TURAPLAR-(DUZCE) İlksel
2023.12.27 09:14:17 40.8087 30.9877 5.1 -.- 2.5 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.12.27 08:59:36 38.4710 26.3723 12.8 -.- 2.4 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.27 08:44:02 37.8717 36.5618 5.0 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.27 08:20:48 37.8540 36.1492 5.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.27 07:52:45 40.8267 31.0045 15.5 -.- 1.8 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

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