Afet ve Acil Durum Y├Ânetimi Ba┼čkanl─▒─č─▒ (AFAD) son dakika a├ž─▒klamas─▒nda Malatya'n─▒n Do─čan┼čehir il├žesinde bug├╝n meydana gelen 4.3 b├╝y├╝kl├╝─č├╝ndeki depremi duyurdu.

Saat 10.55'te ger├žekle┼čen deprem, halk aras─▒nda k─▒sa s├╝reli pani─če neden oldu.

İLK AÇIKLAMA GELDİ! CAN KAYBI VAR MI?

Sosyal medya platformu "X" ├╝zerinden a├ž─▒klamalarda bulunan ─░├ži┼čleri Bakan─▒ Yerlikaya, "#Malatya #Do─čan┼čehir'de , b├╝y├╝kl├╝─č├╝nde meydana gelen ve ├ževre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlar─▒m─▒z─▒n t├╝m ekipleri saha taramalar─▒ i├žin y├Ânlendirilmi┼čtir.

Geli┼čmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatanda┼člar─▒m─▒za ge├žmi┼č olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ├╝lkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

KAND─░LL─░ SON DEPREMLER L─░STES─░

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ├ç├Âz├╝m Niteli─či

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.12.27 10:55:11 38.0408 37.6608 5.0 -.- 4.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) ─░lksel

2023.12.27 10:26:55 34.7563 33.2778 50.0 -.- 3.0 2.7 AKDENIZ ─░lksel

2023.12.27 10:22:27 40.8405 30.9763 6.4 -.- 2.0 -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE) ─░lksel

2023.12.27 09:59:28 39.0580 27.4815 0.0 -.- 1.8 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR) ─░lksel

2023.12.27 09:34:47 40.8075 31.1265 1.5 -.- 1.5 -.- TURAPLAR-(DUZCE) ─░lksel

2023.12.27 09:14:17 40.8087 30.9877 5.1 -.- 2.5 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) ─░lksel

2023.12.27 08:59:36 38.4710 26.3723 12.8 -.- 2.4 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) ─░lksel

2023.12.27 08:44:02 37.8717 36.5618 5.0 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) ─░lksel

2023.12.27 08:20:48 37.8540 36.1492 5.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) ─░lksel

2023.12.27 07:52:45 40.8267 31.0045 15.5 -.- 1.8 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) ─░lksel