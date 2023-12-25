SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023, 12:32 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 13:09

🚨 İstanbul Bakırköy'de orduya ve askere hakaret ederek yayın yapan 4 kişi yakalandı! 🚨

BAKIRKÖY'de, Türk askerine ve orduya yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan ve dijital platformlarda yayınlamak üzere çekim yapan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek." dedi.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda, dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Türk ordusu ve askeri aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: 57 HESAP HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca; kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Ağrı Taşlıçay son dakika ölüm haberleri! İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 1 kayıp
25.12.2023Pazartesi
Türkiye şehitlerini uğurladı: İşte vatan için can veren 12 kahraman
25.12.2023Pazartesi
❄️ Eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil?
25.12.2023Pazartesi
Mehmetçik inlerini başlarına yıktı: Bakan Yaşar Güler duyurdu:2 bin 156 terörist etkisiz hale getirildi!
24.12.2023Pazar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi!
24.12.2023Pazar
Bunlar da Var
🕵️‍♂️ Müge Anlı İsa Çınar cinayet itirafı! Canlı yayında Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf etti! 🚨 12:00
🕵️‍♂️ Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı! 🚨
25.12.2023Pazartesi
Sabiha Gökçen’e Türkiye’nin en büyük ikinci pistini Başkan Erdoğan açacak! 01:55
Sabiha Gökçen'e Türkiye'nin en büyük ikinci pisti bugün açılıyor!
25.12.2023Pazartesi
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Irak ve Suriye’de terör hedefleri hava harekatı ile vuruldu 01:24
Teröristlerin inleri bir bir başlarına yıkılıyor
25.12.2023Pazartesi
❄️ Eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil? 01:47
❄️ Eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil?
25.12.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA