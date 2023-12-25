SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023, 15:09 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 15:16

Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve DEM'e bildiri tepkisi: ''Bütçe görüşmelerinde CHP'yi takip etmeyeceğim''

Son dakika haberleri... Türkiye Irak'ın kuzeyinde PKK'lı hainlerin saldırısında şehit olan 12 kahramanına ağlarken Meclis'te kınama bildirisine CHP ve DEM'in imza atmaması büyük tepki çekmişti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de CHP ve DEM Parti grubunun konuşmalarını dinlemedi. Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.

Gazetecilerin, 'Daha önce bütçe sonuna kadar kalırdınız. Bugün DEM milletvekilleri konuşurken çıktınız. CHP'yi takip edecek misiniz' sorusuna cevap veren Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

PKKnın siyasi uzantısı HDP/DEMe yol yürüyen CHP lideri Özgür Özele Manisadaki şehit cenazesinde tepki yağdı: Özgür dışarı

HDP İLE ORTAK BİLDİRİYE KARŞI ÇIKTI
TBMM Genel Kurulunda Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik "ortak bildiri" yayımlanması gündeme gelmişti. Her fırsatta HPKK ile aynı masaya oturan ve şimdi de yerel seçimler için aynı yolda yürüyen CHP'nin riyakalığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Kandil'in siyasi uzantısı HPKK/DEM ve CHP skandal bir karara imza atarak, şehitlerimiz için yayımlanacak olan ortak bildiriye karşı çıkmıştı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A SELAM ÇAKMIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in ilk işi terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Osman Kaval'a selam çakması olmuştu.

PERVİN BULDAN İLE BİRLİKTE OPERAYA GİTTİ
Özel daha önce de HDPKK ile ittifakı görünür kılarak HDP'li Pervin Buldan ile birlikte, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Süreyya Opera Sahnesi'nde "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı.

PERVİN CHAKAR'IN ELİNİ ÖPTÜ
HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öptü.

ÖZEL: ÖPTÜM YİNE ÖPERİM
HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili de konuşan Özel, pişman olmadığını ifadelerini kullanmıştı.

SIRADAKİ VİDEO
Valiliklerden 14 ilde kapatma kararı! Kar tatili duyurusu bu sabah geldi! Öğrenciler bugün okula gitmeyecek! Anaokulu, ilk ve orta dereceli okullar...
25.12.2023Pazartesi
Fatih Altaylı'dan skandal sözler! "Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki provokasyon" iddiasında bulunup vatandaşa 'şerefsiz' dedi
25.12.2023Pazartesi
🚨 İstanbul Bakırköy'de orduya ve askere hakaret ederek yayın yapan 4 kişi yakalandı! 🚨
25.12.2023Pazartesi
Ağrı Taşlıçay son dakika ölüm haberleri! İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 1 kayıp
25.12.2023Pazartesi
Türkiye şehitlerini uğurladı: İşte vatan için can veren 12 kahraman
25.12.2023Pazartesi
Bunlar da Var
🕵️‍♂️ Müge Anlı İsa Çınar cinayet itirafı! Canlı yayında Mustafa Hakkulu cinayetini itiraf etti! 🚨 12:00
🕵️‍♂️ Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı! 🚨
25.12.2023Pazartesi
Sabiha Gökçen’e Türkiye’nin en büyük ikinci pistini Başkan Erdoğan açacak! 01:55
Sabiha Gökçen'e Türkiye'nin en büyük ikinci pisti bugün açılıyor!
25.12.2023Pazartesi
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Irak ve Suriye’de terör hedefleri hava harekatı ile vuruldu 01:24
Teröristlerin inleri bir bir başlarına yıkılıyor
25.12.2023Pazartesi
Ağrı Taşlıçay son dakika ölüm haberleri! İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 1 kayıp 00:22
Ağrı Taşlıçay'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 1 kayıp
25.12.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA