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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024, 17:08 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024, 13:32

💡 AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş oldu! 💡 Cumhur İttifakı Sultanbeyli adayı Ali Tombaş kimdir ve nerelidir? 🗳️

2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte arama motorlarında aratılan ''İstanbul AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim oldu? 2024 Belediye Seçimleri AK Parti - MHP (Cumhur İttifakı) Sultanbeyli ilçe belediye başkan adayı açıklandı mı? 💡 AK Parti İstanbul Sultanbeyli Belediyesi başkan adayı Ali Tombaş oldu. Peki; Cumhur İttifakı Arnavutköy adayı Ali Tombaş kimdir ve nerelidir? 🗳️ İşte detaylar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

İSTANBUL SULTANBEYLİ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Başkan adayı Ali Tombaş oldu.

ALİ TOMBAŞ KİMDİR?

1973 Ordu-Ünye Doğumlu olan Ali Tombaş, ilköğretimini köyünde, ortaöğretim ve Lise eğitimini Ünye İmam Hatip Lisesi'nde, Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Kendi şirketinde ticari faaliyetine devam etmektedir. STK faaliyetlerine 1992 yılında Ünye İmam Hatip Lisesi Milli Gençlik Vakfı Öğrenci Temsilciliği ile başlamıştır. Daha sonraki yıllarda birçok dernek ve vakıfta görev yaptıktan sonra son olarak2014 ile 2018 yıllarında Ensar Vakfı Sultanbeyli Şube Başkanlığı yapmıştır. Siyasi çalışmalarına ilk olarak 1994 Refah Partisi'nde Gençlik Kolları Başkanlığı ile başlamış olup, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren sırasıyla Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Mahalle Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2009 Sultanbeyli Belediye Meclis Üyeliği ve Encümen üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2008 yılında yapılan AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 2018 yılına kadar sırasıyla Tanıtım Medya, Halkla İlişkiler, Seçim İşleri ve Teşkilatlanma Birim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 2014 Sultanbeyli Yerel Seçimleri, 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 2015 Haziran-Kasım Genel Seçimleri, 2017 Anayasa Referandumu Halk Oylaması Sultanbeyli Seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yürütmüştür. Evli ve iki çocuk babası olan Ali Tombaş, AK Parti Sultanbeyli 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçilmiştir. AK Parti Sultanbeyli 7. Olağan İlçe Kongresinde tekrar İlçe Başkanı olarak seçilerek görevine devam etmektedir.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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