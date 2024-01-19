💡 AK Parti ATAŞEHİR Belediye Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı kimdir? 💡 Cumhur İttifakı ATAŞEHİR adayı Mustafa Naim Yağcı nereli? 🗳️

Mustafa Naim Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

AK PARTİ İSTANBUL ATAŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Ataşehir Belediyesi başkan adayı Mustafa Naim Yağcı oldu.

Mustafa Naim Yağcı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Mustafa Naim Yağcı, 3 Kasım 1975'te Rize Çayeli Aşıklar Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra 1987-1989 yılları arasında, Rize/Akarsu Köyü Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamladı.

Orta okulu Çayeli İmam Hatip, liseyi Kadıköy İmam Hatip lisesinde okudu. 1995 yılında Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu, 1996 yılında kayıt yaptırdığı İ.Ü.Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında mezun oldu. 1997 yılında Rize'de başladığı İmam-Hatiplik görevini, Kadıköy Müftülüğü Fenerbahçe Selamiçeşme Camii'nden istifa ile ayrıldığı 2004 yılına kadar sürdürdü.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek. 3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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