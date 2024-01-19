💡 AK Parti ÜMRANİYE Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 💡 AK Parti - MHP (Cumhur İttifakı) ÜMRANİYE adayı İsmet Yıldırım kimdir ve nerelidir? 🗳️

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

İSMET YILDIRIM KİMDİR?

1960 yılında, Ümraniye'de doğmuştur. İlk ve ortaokulu Ümraniye'de okumuş, liseyi Bakırköy'de bitirmiştir. 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi unvanıyla mezun olmuştur.

Mezuniyetin ardından aile şirketinde müteahhitlik yaparak birçok konut ve tesisin yapımını gerçekleştirmiştir. Bu yıllar müteahhitliğin yanında çeşitli meslek kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde görev almıştır. 1999 yılında KİPTAŞ'a Genel Müdür olan İsmet YILDIRIM, görev süresi boyunca İstanbul'un çeşitli semtlerinde teknik donatı alanları, okulları, camileri ve çarşılarıyla modern şehirler kurmuş olup, bu şehirlerdeki konut sayısı 80 bine ulaşmıştır. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı, proje ve bürokratik işlemlerin tamamlandığı tarihi ve kültürel "Süleymaniye Projesi'nin" inşasına da başlamış bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Yıldırım, İngilizce bilmektedir.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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