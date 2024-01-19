💡 AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun kimdir? 💡 Cumhur İttifakı Sarıyer adayı Haydar Hüseyin Coşkun nereli? 🗳️

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Sarıyer Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

AK PARTİ İSTANBUL SARIYER BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Sarıyer Belediyesi Başkan adayı Hüseyin Coşkun oldu.

HÜSEYİN COŞKUN KİMDİR?

Aslen Sivas Koyulhisarlı olup, 1979 yılında Sarıyer'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sarıyer'de tamamladıktan sonra, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezun oldu. Tekstil üzerine faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapmaktadır.

2003 yılında AK Parti Sarıyer ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başlayan Hüseyin Coşkun, 2009-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sarıyer Belediye meclis üyeliği, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde İBB ve Sarıyer Belediye meclis üyeliklerine seçilmiştir.

İBB çevre ve enerji komisyonu üyeliği, Sarıyer Belediyesi İmar komisyonu üyeliği yapmaktadır. Birçok sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve yapmaktadır. Sarıyer Kızılayı yönetim kurulu üyesi olup, genel merkez delegesidir 2019 seçimleri ile Sarıyer ve İBB meclis üyeliğine devam etmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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