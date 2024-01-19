Uğur Sina Şen kimdir, kaç yaşında, nereli? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

AK PARTİ İSTANBUL ADALAR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Adalar Belediyesi başkan adayı Sina Şen oldu

Sina Şen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Uğur Sina Şen, 1966 yılında Fatih'te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümü mezunudur. Okulu bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Jeofiziği Yüksek Lisans diploması ile mezun olmuştur. 1995 yılında vatani görevini 245. Dönem Komando Asteğmen olarak Şırnak İkizce komando Taburunda tamamlamıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan ŞEN, yüzme ve basketbol sporlarıyla ilgilenmektedir.

Sina Şen Hangi Görevlerde Bulundu?

Siyasi hayatına 2009 yılında Adalar İlçesi AK PARTİ'de üye olarak başlayan ŞEN, 2011 yılında İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak teşkilat yapılanması içinde çalışmaya başlamıştır.

2012 yılında yapılan ilçe kongresi ile Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev alan ŞEN; sırası ile İlçe Sekretarya Birim Başkanı ve 2013 yılında Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı olarak görev yapmıştır.

2014 yılında yapılan Yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 24 Haziran 2018 seçimleri de dahil olmak üzere Adalar AK Parti SKM başkanı olarak görev yapmıştır. 2015 yılında yapılan 5. İstanbul İl Kongresinde Yedek Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. Teşkilat komisyonunda Kadıköy, Üsküdar, Pendik ve Adalar'dan sorumlu olarak hizmet vermiştir.

16 Nisan 2018 Ak Parti Adalar 6. Olağan Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Yönetimdeki görevini Teşkilat Başkanı olarak sürdürürken, Ocak 2019 itibari ile İlçe Başkanı olarak atanmıştır. 20 Ocak 2021 tarihinde yapılan Ak Parti· Adalar 7. Olağan kongresi ile İlçe Başkanı olarak seçilmiştir.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.