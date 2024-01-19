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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024, 17:11 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024, 14:14

💡 AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu oldu! 💡 Cumhur İttifakı Arnavutköy adayı Mustafa Candaroğlu kimdir ve nerelidir? 🗳️

2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte arama motorlarında aratılan ''İstanbul AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim oldu? 2024 Belediye Seçimleri AK Parti - MHP (Cumhur İttifakı) Arnavutköy ilçe belediye başkan adayı açıklandı mı? AK Parti İstanbul Arnavutköy Belediyesi başkan adayı Mustafa Candaroğlu oldu. Peki; Cumhur İttifakı Arnavutköy adayı Mustafa Candaroğlu kimdir ve nerelidir? 🗳️ İşte detaylar...

Mustafa Candaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya başladı. İşte güncel aday listesi…

AK PARTİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Arnavutköy Belediyesi başkan adayı Mustafa Candaroğlu oldu.

Mustafa Candaroğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde doğan ve aslen Kastamonu Cideli olan Mustafa Candaroğlu, 5 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Arnavutköy'de başlayan Candaroğlu, Boğazköy İlkokulu'ndan 1996 yılında, Asfa Ortaokulu'ndan 1999 yılında ve Sultan Fatih Anadolu Lisesi'nden 2002 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlayan Candaroğlu, 2008 yılında İç Mimarlık alanında mezun oldu. Haldun Üniversitesi'nde Eğitim Kurumları İşletmeciliği dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek. 7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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