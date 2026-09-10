Giriş Tarihi: 10 Eylül 2026 15:46 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 16:11

İstanbul Maltepe'de ev sahibi çiftin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisi özel harekat polislerinin müdahalesiyle sağ olarak yakalandı. Ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.'yı öldürdüğü, olay yerindeki avukat Emir Ali S.'yi ise yaraladığı belirtilen Mehmet T.'nin polis ve sağlık ekiplerine de ateş açtığı öğrenildi. Saldırının ardından özel harekat polislerinin müdahalesiyle yakalanan şüphelinin gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.