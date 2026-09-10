Maltepe Gülsuyu'nda ölüm saçan silahlı saldırgan kamerada
İstanbul Maltepe’de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmanın ardından silahlı saldırı düzenlendi. Ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A. hayatını kaybederken, avukat Emir Ali S. yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerine de ateş açan şüpheli Mehmet T., özel harekat polislerinin müdahalesiyle sağ olarak yakalandı.
İstanbul Maltepe'de ev sahibi çiftin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisi özel harekat polislerinin müdahalesiyle sağ olarak yakalandı. Ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.'yı öldürdüğü, olay yerindeki avukat Emir Ali S.'yi ise yaraladığı belirtilen Mehmet T.'nin polis ve sağlık ekiplerine de ateş açtığı öğrenildi. Saldırının ardından özel harekat polislerinin müdahalesiyle yakalanan şüphelinin gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel