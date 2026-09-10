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Sakarya'da ölüm yaya geçidinde yakaladı! Otomobilin çarptığı Begüm Fil hayatını kaybetti

Sakarya'da ölüm yaya geçidinde yakaladı! Otomobilin çarptığı Begüm Fil hayatını kaybetti

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Begüm Fil’e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Fil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Begüm Fil, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Çarpmanın ardından ağır yaralanan Fil, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadın, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin detaylar ve olayın ardından başlatılan adli sürecin görüntüleri haberimizdeki videoda.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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