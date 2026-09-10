Gelibolu'da akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. otel odasında 15 yaşındaki iki çocukla yakalandı!

Konya'da aracı takip edip önünü kestiler: 360 bin TL ceza kesildi, o anlar kameraya yansıdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Begüm Fil, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Çarpmanın ardından ağır yaralanan Fil, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadın, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin detaylar ve olayın ardından başlatılan adli sürecin görüntüleri haberimizdeki videoda.