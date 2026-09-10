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Kartal'da market alev alev yandı! Bina tahliye edildi

Kartal'da market alev alev yandı! Bina tahliye edildi

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Kartal Orhantepe’de 5 katlı binanın girişindeki markette sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini ve binanın dış cephesini sardı. Bina tahliye edilirken yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kartal'da 5 katlı binanın giriş katındaki kapalı markette sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken binanın dış cephesine de ulaştı. Polis caddeyi trafiğe kapatırken binada yaşayanlar tahliye edildi. Yangının büyüdüğü anları ve itfaiyenin müdahalesini yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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