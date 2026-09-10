Giriş Tarihi: 10 Eylül 2026 11:30 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 11:50

Fenomen Çağla Öz ve Eşleşen Şüpheli Gözaltına Alındı

Yürütülen adli soruşturma kapsamında, kamuoyunda "fenomen gelin" olarak bilinen Çağla Öz ile Ali Haydar Kurum'un eşi E.K. emniyet birimlerince gözaltına alındı.

Emniyetteki İşlemleri Sürüyor

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.