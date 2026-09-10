Vanlı 'Kara Haydar'ın eşi fenomen gelin Çağla Öz gözaltına alındı! Emniyet soruşturma başlattı
Sosyal medya içerik üreticisi Çağla Öz ve eşi Vanlı Kara Haydar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Fenomen gelin olarak bilinen Çağla Öz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Öz'ün işlemlerinin sürdüğü ve konuya ilişkin resmi açıklamanın yapılması beklendiği bildirildi.
Fenomen Çağla Öz ve Eşleşen Şüpheli Gözaltına Alındı
Yürütülen adli soruşturma kapsamında, kamuoyunda "fenomen gelin" olarak bilinen Çağla Öz ile Ali Haydar Kurum'un eşi E.K. emniyet birimlerince gözaltına alındı.
Emniyetteki İşlemleri Sürüyor
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
Soruşturma Devam Ediyor
Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel