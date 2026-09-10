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Gaziantep'te halı yıkarken elektrik akımına kapılan 2 kadın öldü

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2026 12:10

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde damda halı yıkayan Necla Değirmenci ile Aysel Baltan, halı yıkama makinesinden kaynaklanan elektrik akımına kapıldı. İki kadın, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Necla Değirmenci ile Aysel Baltan halı yıkama makinesinden kaynaklanan elektrik akımına kapıldı. Değirmenci'yi kurtarmaya çalışan Baltan'ın da akıma kapılması üzerine kadınların çocukları komşulardan yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen ekipler tarafından hastanelere kaldırılan iki kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.