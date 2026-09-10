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Maltepe Gülsuyu'nda silahlı çatışma! Ambulans bile geri çekildi! 2 ölü 1 ağır yaralı

Maltepe Gülsuyu'nda silahlı çatışma! Ambulans bile geri çekildi! 2 ölü 1 ağır yaralı

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İstanbul Maltepe’de iddiaya göre kiracı ile ev sahibi çift arasında tartışma çıktı. Kiracının silahla ateş açtığı saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat ağır yaralandı.

İstanbul Maltepe'de kiracı ile ev sahibi çift arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Gülsuyu Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre kiracı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay sırasında bölgede bulunan avukat ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerine de ateş açan şüpheli, özel harekât polislerinin müdahalesiyle sağ olarak yakalandı.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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