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Mansur Yavaş'tan Erdoğan kabulü sonrası parti değiştirecek iddialarına yanıt: Gereğini yaparım

Mansur Yavaş'tan Erdoğan kabulü sonrası parti değiştirecek iddialarına yanıt: Gereğini yaparım

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Kabulün tek konusunun Ankara olduğunu vurgulayan Yavaş, hakkında çıkan parti değiştirme iddialarını yalanladı. CHP ve Yeni Parti arasındaki süreçte hiçbir tarafta yer almadığını kaydeden Yavaş, bu duruştan genel merkezlerin rahatsız olması durumunda gerekli adımları atmaktan imtina etmeyeceğini belirtti.

Kabulün Tek Gündemi Ankara Oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Yavaş, görüşmenin tek gündem maddesinin Ankara olduğunu söyledi.

Parti Değiştireceği İddialarını Yalanladı

Hakkında çıkan parti değiştirme iddialarına yanıt veren Mansur Yavaş, bu haberleri yalanladı. CHP bünyesindeki tartışmalarda ve yeni parti oluşumu süreçlerinde herhangi bir tarafta yer almadığını ifade etti.

"Gerekli Adımları Atmaktan İmtina Etmem"

Süreçteki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavaş, sergilediği duruştan genel merkezlerin rahatsız olması halinde gerekli adımları atmaktan imtina etmeyeceğini belirtti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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