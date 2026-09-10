Giriş Tarihi: 10 Eylül 2026 11:14 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 11:37

Kabulün Tek Gündemi Ankara Oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Yavaş, görüşmenin tek gündem maddesinin Ankara olduğunu söyledi.

Parti Değiştireceği İddialarını Yalanladı

Hakkında çıkan parti değiştirme iddialarına yanıt veren Mansur Yavaş, bu haberleri yalanladı. CHP bünyesindeki tartışmalarda ve yeni parti oluşumu süreçlerinde herhangi bir tarafta yer almadığını ifade etti.

"Gerekli Adımları Atmaktan İmtina Etmem"

Süreçteki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavaş, sergilediği duruştan genel merkezlerin rahatsız olması halinde gerekli adımları atmaktan imtina etmeyeceğini belirtti.