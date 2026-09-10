Maltepe'de silahlı saldırgan alarmı! Özel harekat devreye girdi: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Maltepe'de kiracı ile ev sahibi çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kiracının silahla kurşun yağdırdığı olayda ev sahibi çift hayatını kaybederken, yanlarında bulunan avukat ise ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis, özel harekat ve sağlık ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Maltepe'de kiracı tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat ise ağır yaralandı.
Maltepe'de silahlı çatışma: Ambulans bile geri çekildi!
Olay, saat 14.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat ise ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam