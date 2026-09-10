Giriş Tarihi: 10 Eylül 2026 11:49 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 11:54

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Sedat Şahin'e yönelik bir öldürme eylemi hazırlığında olunduğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında Beykoz'da peyzaj alanı olarak kullanılan bir adreste arama yapan ekipler, ağaç ve saksıların arasına gizlenmiş ağır silah ve mühimmatlar buldu. Ele geçirilenler arasında roketatar, anti-tank roket mühimmatı, Kalaşnikof ve MP5 otomatik silahlar yer aldı. Operasyon kapsamında yakalanan 19 şüpheli ise adli işlemlerin ardından tutuklandı.



KADIKÖY'DEKİ YAKALAMALAR SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı organize suç faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma, 31 Ağustos 2026'da Kadıköy'de yaşanan bir yakalamayla derinleştirildi.

Polis ekiplerinin durdurmak istediği araçtan kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan incelemelerde 1 tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmasının ardından yürütülen istihbarat ve analiz çalışmaları sonucunda ekipler, Beykoz'da peyzaj alanı olarak kullanılan bir adresi tespit etti.

AĞAÇ VE SAKSILARIN ARASINDAN AĞIR SİLAHLAR ÇIKTI

Dedektör köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda peyzaj alanının farklı noktalarında gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Aramalarda;

1 roketatar,

3 roketatar sevk fişeği,

3 anti-tank roket mühimmatı,

2 Kalaşnikof (AK-47),

2 MP5 otomatik silah,

çok sayıda şarjör ve fişek

ele geçirildi.

Ayrıca çalıntı olduğu belirtilen 1 motosiklet ile saldırıda kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı 1 BMW otomobil de bulundu.

Soruşturma kapsamında silah ve mühimmatların peyzaj alanına zaman içerisinde getirildiği ve ağaçlarla saksıların arasına gizlendiği belirlendi.

SİLAHLARIN SALDIRIDAN BİR GÜN ÖNCE TAŞINDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre ele geçirilen silah ve mühimmatların Sedat Şahin'e yönelik planlandığı öne sürülen öldürme eyleminde kullanılması amaçlandı.

Silah ve mühimmatların operasyonun düzenlenmesinden bir gün önce alandaki konteynera taşındığı iddia edildi.

Soruşturmanın odağında bulunan ve hakkında kırmızı bülten olduğu belirtilen Yakup Kerem Saral'ın ise eylemi yurt dışından organize ettiği değerlendirildi.

DİJİTAL MATERYALLERDE KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından birine daha ulaşıldı.

İncelemelerde Sedat Şahin'e ait fotoğrafların yanı sıra katılacağı davet ve organizasyonlara ilişkin bilgilerin bulunduğu belirtildi. Bu programlara yönelik keşif faaliyetleri gerçekleştirildiği de tespit edildi.

Dijital materyallerde ayrıca çeşitli tabanca ve uzun namlulu silahlara ait fotoğraflar ile uyuşturucu maddelere ilişkin görüntü ve yazışmaların bulunduğu aktarıldı.

EYLEM SONRASI YURT DIŞINA KAÇIŞ PLANI İDDİASI

Soruşturmadaki dijital incelemelerde, saldırının gerçekleştirilmesinin ardından eyleme katılan şüphelilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasının planlandığı ve bunun için yüksek miktarda ödeme yapılmasının öngörüldüğü iddia edildi.

Soruşturma kapsamında 7'si İran uyruklu, 1'i adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda da 1 UTAŞ marka silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen 19 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ekiplerin, Sedat Şahin'e yönelik eylem hazırlığı yapıldığı iddiasıyla keşif faaliyetleri, ağır silah ve mühimmat hazırlıkları ile saldırı sonrasında yurt dışına kaçış planına ilişkin tespitler üzerinde çalıştığı bildirildi.