Haberler Güncel Videoları Yola sızan suyu görüp frene bastı...Takla atan ATV 30 metre sürüklendi

Yola sızan suyu görüp frene bastı...Takla atan ATV 30 metre sürüklendi

Yola sızan suyu görüp frene bastı...Takla atan ATV 30 metre sürüklendi
09.09.2022 11:25 - Son Güncelleme: 09.09.2022 11:25

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:20
Nuri Alço'dan yavru ayıya...
Güncel 07:30
Zehir tacirlerine darbe! 75...
Güncel 01:50
6’lı masada kriz derinleşiyor!...
Güncel 06:43
Terör örgütü DEAŞ’a büyük...
Güncel 00:25
İstanbul'a gelen Suriye...
Güncel 02:38
İzmir'de çöken sahne havadan...
Güncel 03:28
Mersin'deki orman yangınında...
Güncel 02:32
CHP yandaşı gazeteci Ertuğrul...
Güncel 07:26
Mehmet Sevigen'den topluma...
Güncel 04:27
CHP yandaşı Aykut Erkin canlı...
Güncel 01:37
Başkan Erdoğan’a, Belgrad’da...
Güncel 04:24
Yeşil Vatan'da yüzleri...

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün yolda su birikintisini görünce frene bastığı ATV, takla atarak sürüklendi. ATV sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ATV’de yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza; Ilıca-Kumköy Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kumköy istikametinden Evrenseki istikametine seyir halindeki Ali Serhanoğlu’nun kullandığı 10 AHC 411 plakalı ATV, sürücünün kontrolünden çıktıktan sonra devrilerek takla attı. Yolda yaklaşık 30-40 metre sürüklenen ATV’nin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ATV’de yolcu olarak bulunan arkadaşı Metin Fatih Kavukoğlu yaralandı. Yardımına çevredeki esnafların ve turistlerin koştuğu yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otelde birlikte çalıştığı arkadaşıyla ATV kiralayarak gezmeye çıktıklarını belirten Ali Serhanoğlu, “Buraya gelinceye kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Burada refüjden yola sızan ve yolda toplanan suyu fark ettiğimde frene bastım. Birden araç zikzak çizip devrildi ve sürüklendi” dedi. Olay yerine gelen Jandarma Trafik ekipleri, yapmış oldukları incelemelerde sistemde ATV’yi kiraladığı görülen kişi ile ATV’yi kullanan kişinin aynı kişi olmadığını belirlerken, kiralama şirketi hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA