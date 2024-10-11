Yeni tip sürücü belgesi için son tarih 31 Aralık!

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık 2024. Ancak kayıtlarda eski belgelerini yenilemeyen yaklaşık 6 milyon 264 bin kişi bulunuyor. Vatandaşların gelecek yıl cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için yıl sonuna kadar sürücü belgesini değiştirmesi gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve bu tarihten sonra başvuru yapanlar bu bedelle ehliyet yenileme imkanından faydalanamayacak. 2025 yılı için bedeller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.