SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Yeni tip sürücü belgesi için son tarih 31 Aralık!
Haberler Güncel Videoları

Yeni tip sürücü belgesi için son tarih 31 Aralık!

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024, 16:31 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 16:31

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık 2024. Ancak kayıtlarda eski belgelerini yenilemeyen yaklaşık 6 milyon 264 bin kişi bulunuyor. Vatandaşların gelecek yıl cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için yıl sonuna kadar sürücü belgesini değiştirmesi gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve bu tarihten sonra başvuru yapanlar bu bedelle ehliyet yenileme imkanından faydalanamayacak. 2025 yılı için bedeller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

SIRADAKİ VİDEO
Diyarbakır'da Narin güran cinayetinde yeni gelişme! Katiller 13 dakika sonra buluşmuş
11.10.2024Cuma
Savunmada Türkiye-Sırbistan iş birliği! Başkan Erdoğan: Türkiye’nin İHA’lardaki imkanları adımlar içinde olacak
11.10.2024Cuma
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten Başkan Erdoğan'a övgü: Aileden biri hasta olsa hemen arar
11.10.2024Cuma
Adıyaman'da feci kaza kamerada! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
11.10.2024Cuma
Beyrut ‘Heron’ların ablukasında!
11.10.2024Cuma
Bunlar da Var
DİKKAT +18 GÖRÜNTÜ! Kocaeli’de kan donduran cinayet: Otobüste boğazı defalarca kesilerek öldürüldü 01:43
Otobüste boğazı defalarca kesilerek öldürüldü!
10.10.2024Perşembe
Esra Erol’da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı! 13:51
Esra Erol'da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı!
10.10.2024Perşembe
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı! İşte o anlar... 00:44
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
10.10.2024Perşembe
İkbal Uzuner’in katili Semih Çelik’i iş arkadaşı anlattı 02:44
İkbal Uzuner'in katili Semih Çelik’i iş arkadaşı anlattı
10.10.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA