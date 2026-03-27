Türkiye sabah saatlerinde belediyelere yönelik düzenlenen yeni bir operasyon haberiyle uyandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li Uşak Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çarpıcı isimler listede yer aldı.

3 İlde Eş Zamanlı Baskın: Uşak, Kocaeli ve Ankara Hattında Hareketli Dakikalar

Mali polisin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah Uşak, Kocaeli ve Ankara illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonun merkezinde yer alan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, ekipler tarafından ikametlerinde gözaltına alındı. Gözaltı kararlarının "rüşvet almak", "yolsuzluk" ve "irtikap" suçlamaları çerçevesinde verildiği öğrenildi.

Firmalardan Rüşvet Alındığı İddiası Soruşturmanın Odağında

Soruşturmanın ayrıntılarına göre, operasyonun temelini bazı kişi ve firmalardan belediye işleri karşılığında rüşvet alındığı iddiaları oluşturuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin topladığı deliller ışığında, belediye yönetimi ile ticari işletmeler arasındaki şüpheli para trafikleri mercek altına alındı. Özkan Yalım ve diğer 11 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi.

Emniyetteki İşlemler Başladı: 11 Şüpheli İstanbul'a Getiriliyor

Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinin alınması ve soruşturmanın derinleştirilmesi için İstanbul'a nakledilecekleri belirtildi. CHP cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, operasyonun siyasi ve adli yankıları devam ediyor.