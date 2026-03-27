İzmir'in Bayraklı ilçesi, gece saatlerinde gelen silah sesleriyle sarsıldı. Edinilen bilgiye göre, Muhittin Erenler Mahallesi 2169 Sokak'ta bulunan bir evde, 34 yaşındaki Havva Çubukçu ile eski eşi Uğur Baycan (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek sokağa taşmasıyla birlikte olay bir cinnete dönüştü.

Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı: Havva Çubukçu Kurtarılamadı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, öfkesine hakim olamayan Uğur Baycan, yanındaki tabancayla 2 çocuğunun annesi Havva Çubukçu'ya ateş açtı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Havva Çubukçu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemeler sırasında mahallede büyük bir hüzün ve panik hakimdi.

Katil Zanlısı Kısa Süre Sonra İntihar Etti

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatırken, acı haber Refik İnce Mahallesi'nden geldi. Eşini vurduktan sonra 1925 Sokak'a kaçan Uğur Baycan'ın, suç aleti olan tabancayla kendi hayatına son verdiği tespit edildi. Sağlık ekipleri, Baycan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı.

İki Çocuk Yetim Kaldı: Soruşturma Devam Ediyor

Yaşanan trajedinin ardından her iki ismin cansız bedenleri, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden çiftin 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilirken, yetkililer olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı. Cinayetin sebebi ve olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle inceleniyor.