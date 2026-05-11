Sokak ortasında Galatasaray bayrağı kavgası: Kadın sürücüye çirkin saldırı!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, taraftarlar arasındaki rekabetin çirkin bir saldırıya dönüştüğü olay yargıya taşındı. Sokakta yürürken yerde duran bir Galatasaray bayrağını fark eden ve aracından inerek bayrağı yerden alan kadın sürücü, beklemediği bir saldırının hedefi oldu.

Şişe Fırlatıp Hakaretler Savurdu

İddiaya göre, kadının bayrağı almasına tepki gösteren şüpheli A.O., bir anda saldırganlaşarak elindeki şişeyi kadına doğru fırlattı. Sözlü hakaretlerle devam eden saldırı sonrası olay yerinden ayrılan şüpheli, şikayet üzerine kısa sürede emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Spor Müsabakalarından Men Edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen A.O., "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme, şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, dikkat çeken bir karara daha imza attı. Saldırgan hakkında spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.