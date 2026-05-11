CANLI YAYIN
Geri
Sokak ortasında Galatasaray bayrağı kavgası: Kadın sürücüye çirkin saldırı!

Sokak ortasında Galatasaray bayrağı kavgası: Kadın sürücüye çirkin saldırı!

Beşiktaş'ta yerde gördüğü sarı-kırmızılı bayrağı aracına koyan kadına şişe fırlatarak saldıran şüpheli, emniyet güçlerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, taraftarlar arasındaki rekabetin çirkin bir saldırıya dönüştüğü olay yargıya taşındı. Sokakta yürürken yerde duran bir Galatasaray bayrağını fark eden ve aracından inerek bayrağı yerden alan kadın sürücü, beklemediği bir saldırının hedefi oldu.

Şişe Fırlatıp Hakaretler Savurdu

İddiaya göre, kadının bayrağı almasına tepki gösteren şüpheli A.O., bir anda saldırganlaşarak elindeki şişeyi kadına doğru fırlattı. Sözlü hakaretlerle devam eden saldırı sonrası olay yerinden ayrılan şüpheli, şikayet üzerine kısa sürede emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Spor Müsabakalarından Men Edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen A.O., "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme, şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, dikkat çeken bir karara daha imza attı. Saldırgan hakkında spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı.

Bunlar da Var

Samsun'da kaza: Hatun Kabadayı vefat etti
Samsun'da kaza: Hatun Kabadayı vefat etti
A.B.İ. yeni fragman: 15. bölüm
A.B.İ. yeni fragman: 15. bölüm
Vahdettin Köşkü’nde kritik kabul: Başkan Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti
Vahdettin Köşkü’nde kritik kabul: Başkan Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti
Milyoner'de matematikçi yarışmacıya "matematik" şoku!
Milyoner'de matematikçi yarışmacıya "matematik" şoku!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle