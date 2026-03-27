Ankara Emniyet Müdürlüğü, son dönemde artan "hesap tuzağı" şikayetleri üzerine geniş kapsamlı bir teknik takip başlattı. Sanal medya uygulamaları üzerinden tanıştıkları kişileri lüks restoranlara davet eden, burada mağdurlara binlerce liralık fahiş hesaplar ödeten şebeke, Gasp Büro Amirliği ekiplerinin başarılı operasyonuyla çökertildi.

Sanal Medya Üzerinden Randevu: Önce Davet, Sonra Fahiş Hesap

Olayların işleyiş tarzı, mağdurların ifadeleriyle gün yüzüne çıktı. Şebeke üyesi kadınlar, sanal medya uygulamaları üzerinden hedef seçtikleri kişilerle iletişime geçerek buluşma ayarlıyor. Mağdurlar, kadınların yönlendirmesiyle önceden anlaşmalı olan mekana götürülüyor. Masaya oturduktan kısa bir süre sonra, mağdurun bilgisi ve talebi dışında yüksek fiyatlı alkollü içecekler, meyve tabakları ve çiçekler getirilerek fahiş bir borç yükü oluşturuluyor.

İtiraz Eden Mağdurlara Tehdit ve Gasp: "Ödeme Yapmak Zorunda Kaldı"

Gelen fahiş faturalara itiraz eden vatandaşlar, mekanda bulunan ve "fedai" olarak tabir edilen kişiler tarafından tehdit edilerek ödeme yapmaya zorlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur eden şebekeyi takibe aldı. Yapılan baskınlarda, tuzak kuran 2 kadın ve onlarla ortak hareket eden 5 mekan çalışanı olmak üzere toplam 7 kişi kıskıvrak yakalandı.

Gasp Büro Amirliği'nden Dev Operasyon: 7 Şüpheli Adliyede

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık", "yağma (gasp)" ve "tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Operasyon anında ele geçirilen materyaller ve mekan içerisindeki güvenlik kamerası görüntüleri delil dosyasına eklendi. Yetkililer, vatandaşları sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle buluşurken dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda uyardı.