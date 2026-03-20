Ümraniye'deki cinayette öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası konuştu: "Onları barıştırmak istemişti"
Ümraniye’deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın babası Cemil Kundakçı, magazin dünyasını sarsan cinayetin perde arkasını anlattı. Oğlunun, rapçi Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak isterken pusuya düşürüldüğünü söyleyen acılı baba, "Pırıl pırıl gencecik bir çocuktu" diyerek adalet istedi. Şüphelilerin deniz yoluyla kaçırılma ihtimaline dikkat çeken baba Kundakçı’nın sözleri yürekleri dağladı.