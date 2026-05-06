Şantiyede korkutan göçük: Ekipleri işçiyi toprağın altından çekip aldı
Kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında mahsur kalan işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.
Olay, Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Hancağız Mahallesi'nde yer alan bir şantiyede meydana geldi. Şantiye sahasında devam eden kazı çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması yaşandı. Göçükle birlikte şantiyede görevli bir işçi, tonlarca toprağın altında kaldı.
Ekipler seferber oldu
Durumun fark edilmesi üzerine mesai arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD uzmanları ve iş makinelerinin titiz çalışması sonucu, toprak altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Sağlık durumu sevindirdi
Sağlık ekiplerine teslim edilen ve olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan işçi, vakit kaybedilmeden hastaneye sevk edildi. Hastaneden alınan bilgilere göre, ölümden dönen işçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin şantiye alanındaki incelemeleri sürüyor.