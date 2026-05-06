stanbul'da yaşayan Azerbaycan uyruklu Vakfura Hüseyinova, son olarak Kadıköy-Beşiktaş vapuruna binerken kameralara yansıdı. Genç kadından bir daha haber alınamazken, çantası vapurun güvertesinde bulundu. Arama çalışmalarının dördüncü gününde ise acı haber geldi; Hüseyinova'nın cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında denizden çıkarıldı.

SES KAYDI CİNAYET ŞÜPHESİNİ GÜÇLENDİRDİ

Olayın ardından intihar ihtimali üzerinde durulurken, maktulün kızının sunduğu kanıtlar soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Annesinin kaybolmadan kısa süre önce darp edildiğini ve vücudunda morluklar olduğunu belirten genç kız, "Biliyorum annem canına kıymaz" diyerek bir ses kaydı paylaştı. Kayıtta bir erkeğin, "Elimi kana bulamayın, soyunuzdan kimseyi bırakmam" diyerek tehditler savurduğu duyuldu.

İMAM NİKAHLI EŞ KAYIPLARA KARIŞTI

Okların çevrildiği bir numaralı şüpheli, Hüseyinova'nın imam nikahıyla birlikte yaşadığı eşi oldu. İddiaya göre, kadının kaybolduğu günden bu yana ne bir arama yapan ne de ortaya çıkan şüpheli eş, polis tarafından her yerde aranıyor. Kızı, annesinin ölümünden bu kişinin sorumlu olduğunu savunarak adaletin yerini bulmasını istiyor. Emniyet güçleri, telefon kayıtları ve tanık ifadeleri doğrultusunda sır dolu ölümü aydınlatmak için çalışmalarını derinleştirdi.