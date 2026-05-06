Bakan Gürlek'ten Tuğaltay ailesine kabul: "Dosya yeniden incelenecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2000 yılında İstanbul'daki evinde vahşice katledilen ve dosyası zaman aşımı tehlikesiyle karşı karşıya olan Çağla Tuğaltay'ın annesi Gülnur Tuğaltay'ı makamında kabul etti. Bakan Gürlek, olayın aydınlatılması için devletin kararlılıkla hareket edeceğini ifade etti.

Yeni deliller ve DNA incelemesi masada

Görüşmede, dosyadaki delillerin gelişen teknolojiyle yeniden analiz edilmesi kararlaştırıldı. Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı titizlikle incelediğini belirterek, özellikle failin DNA profili üzerindeki çalışmaların derinleştirileceği ve tüm ipuçlarının tekrar taranacağı sözünü verdi.