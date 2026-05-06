CANLI YAYIN
Geri
Bakan Gürlek'ten Tuğaltay ailesine kabul: "Dosya yeniden incelenecek"

Bakan Gürlek'ten Tuğaltay ailesine kabul: "Dosya yeniden incelenecek"

Çağla Tuğaltay dosyasındaki sır perdesini aralamak için kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, DNA profillerinden yeni delillere kadar her ayrıntının sil baştan taranacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2000 yılında İstanbul'daki evinde vahşice katledilen ve dosyası zaman aşımı tehlikesiyle karşı karşıya olan Çağla Tuğaltay'ın annesi Gülnur Tuğaltay'ı makamında kabul etti. Bakan Gürlek, olayın aydınlatılması için devletin kararlılıkla hareket edeceğini ifade etti.

Yeni deliller ve DNA incelemesi masada

Görüşmede, dosyadaki delillerin gelişen teknolojiyle yeniden analiz edilmesi kararlaştırıldı. Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı titizlikle incelediğini belirterek, özellikle failin DNA profili üzerindeki çalışmaların derinleştirileceği ve tüm ipuçlarının tekrar taranacağı sözünü verdi.

Bunlar da Var

Ali Koç aday olacak mı? ''Aziz varsa ben de varım'' iddiası
Ali Koç aday olacak mı? ''Aziz varsa ben de varım'' iddiası
Kübra Yapıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Kübra Yapıcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Sergen Yalçın'dan istifa iddialarına flaş yanıt: Taraftar istiyorsa bırakırız
Sergen Yalçın'dan istifa iddialarına flaş yanıt: Taraftar istiyorsa bırakırız
Beşiktaş 0-1 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Beşiktaş 0-1 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle