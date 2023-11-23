İYİ Parti'de kirli çamaşırlar ortaya saçılmaya devam ediyor. Ümit Dikbayır katıldığı canlı yayında adeta ortalığı ateşe verdi. Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener hakkında bomba itiraflarda bulunana Dikbayır, parti içinde büyük etkisi olduğunu açıkladı. Fatih Akşener'in 7-8 tane İYİ Parti poşetilye 200'er bin TL dağıttını açıklayan Dikbayır, "Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200’er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış” dedi.