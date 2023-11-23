PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023, 22:00 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 22:04

Ümit Dikbayır'dan Fatih Akşener itirafı: İYİ Parti poşetlerinde 7-8 torba para dağıttı

İYİ Parti'de kirli çamaşırlar ortaya saçılmaya devam ediyor. Ümit Dikbayır katıldığı canlı yayında adeta ortalığı ateşe verdi. Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener hakkında bomba itiraflarda bulunana Dikbayır, parti içinde büyük etkisi olduğunu açıkladı. Fatih Akşener'in 7-8 tane İYİ Parti poşetilye 200'er bin TL dağıttını açıklayan Dikbayır, "Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200’er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış” dedi.

SIRADAKİ VİDEO
ABB Başkanı Yavaş’tan İYİ Parti lideri Akşener’e ziyaret
23.11.2023Perşembe
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'daki 5.2 şiddetindeki depreme Adıyaman'da yakalandı
23.11.2023Perşembe
Peş peşe meydana gelen depremler sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan ilk açıklama!
23.11.2023Perşembe
MALATYA PEŞ PEŞE SALLANDI! 23 KASIM Malatya'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? AFAD son depremler takip ekranı...
23.11.2023Perşembe
Türkiye ilk kez Gazze'den yaralı getirdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayları açıkladı
23.11.2023Perşembe
Bunlar da Var
Ankara Sincan’da cinayetler son dakika: Gürültü yapan üst katı pompalı tüfekle basan komşu katliam yaptı: 2’si çocuk 5 ölü 02:15
Sincan'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü
23.11.2023Perşembe
Sincan Son Dakika: Komşu Dehşeti: 2’si Çocuk 5 Ölü - A Haber olay yerini canlı yayında görüntüledi... VİDEOLU HABER 08:36
Ankara’da komşu katliamı: 2'si Çocuk 5 Ölü
23.11.2023Perşembe
Adana’da iş yerinin önünde otururken otomobilin çarpması sonucu öldü; kaza anı kamerada 00:11
Adana'daki dehşet anı kamerada!
23.11.2023Perşembe
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 23 Kasım 2023 Müge Anlı canli izle bugünkü program Youtube tek parça izle | Video haber 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (23 Kasım 2023)
23.11.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA