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Ukrayna’da küçük çocuk enkaz altından çıkarıldı

Ukrayna’da küçük çocuk enkaz altından çıkarıldı
19.03.2022 15:54 - Son Güncelleme: 19.03.2022 15:54

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Ukrayna’da, Rus ordusunun bombardımanı altında kalan bir çocuk enkaz altından çıkarıldı. Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Askeri noktaların yanı sıra sivil alanları da hedef alan Rus bombardımanları nedeniyle enkaza dönen bir yapının altından küçük bir çocuk çıkarıldı. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin acil müdahale ettiği çocuğa oksijen maskesi takılarak, kalp mesajı yapıldığı görüldü. Hayata tutunmaya çalışan küçük çocuğun sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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