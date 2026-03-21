Meteoroloji’den bayram uyarısı: Yağışlı hava etkisini artırıyor hazırlıksız yakalanmayın
Yazı Boyutu
Ramazan Bayramı coşkusu sürerken, yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın ikinci gününde kuvvetli sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 ilimizi "sarı kod" ile uyardı. Sıcaklıkların hissedilir derecede düştüğü birçok bölgede su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken, bayram ziyaretine çıkacaklar için "şemsiyenizi yanınıza alın" çağrısı yapıldı.