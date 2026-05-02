Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Mersin’de 1 milyar liralık tasarruf yolu!
Yazı Boyutu
Bakan Uraloğlu, projenin en büyük kazanımlarından birinin heyelan riski ve keskin virajlarla dolu olan zorlu parkurun baypas edilmesi olduğunu vurguladı. Mevcut yolun topografik zorluklarını 8 tünel ve 8 viyadükle aşacaklarını ifade eden Uraloğlu, bu konfor artışının sadece yolcuları değil, bölgedeki tarımsal üretimi de doğrudan etkileyeceğini belirtti. Mersin’in ünlü narenciye, kayısı ve zeytin ürünleri, bu yol sayesinde limanlara ve iç pazara çok daha düşük maliyetle ulaşacak.