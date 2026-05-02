TBB seçimlerinde "Mektup" krizi: Salonda arbede toplantıya ara verildi!
TBB seçim süreci devam ederken kürsüye çıkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan gelen bir mesajı paylaşacağını duyurdu. Bu hamle üzerine salondaki AK Parti ve MHP sıralarından "Burası siyaset meydanı değil, hukuka saygı duyun" sesleri yükseldi. Çavuşoğlu’nun mektubun içeriğine girmekte ısrar etmesi ve "İrade gaspı yapılıyor" şeklindeki ifadeleri sonrası taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Sandalyelerin havada uçuştuğu, karşılıklı hakaretlerin edildiği olaylar sonrası seçim süreci durduruldu.