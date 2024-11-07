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Trump ABD askerlerini Suriye'den çekecek! Robert F. Kennedy Jr.'dan olay iddia
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Trump ABD askerlerini Suriye'den çekecek! Robert F. Kennedy Jr.'dan olay iddia

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 17:03

ABD seçimlerinden başkan olarak çıkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönüşü dünyada dengeleri değiştirecek... Donal Trump'ın Suriye'den ABD askerlerini çekeceği iddia edildi. Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. Trump'ın generallerle arasında geçen bir diyaloğu anlatarak ABD askerlerinin bölgeden çekileceğini öne sürdü.

Kennedy Jr. şunları söyledi:

"Geçen gün Başkan Trump ile uçaktayken Orta Doğu hakkında konuşuyorduk ve o bir kağıt parçası aldı ve üzerine bir şeyler çizdi. Çoğu Amerikalının yapamayacağı şekilde, üzerinde tüm ulusların bulunduğu bir Ortadoğu haritası.

"ÇIKARIN ONLARI ORADAN!"
Sonra da her ülkenin asker gücünü yazdı. Özellikle Suriye ile Türkiye arasındaki sınıra bakıyordu ve "Suriye ile Türkiye sınırında 500 adamımız var" dedi ve bombalanan küçük bir kampı gösterdi. Ve Türkiye'de 750,000 asker olduğunu söyledi. Suriye'de de 250,000. Eğer birbirlerine girerlerse, biz ortada kalırız. Generallerine "Bu 500 adama ne olacak?" diye sordu. Generali ona "Top yemi olacaklar." dedi.
O da "Çıkarın onları!" dedi."

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