Mansur Yavaş’ın yeni konser skandalı sonrası ABB Meclisi karıştı: İşte o anlar

CHP'li Mansur Yavaş'ın konser harcamaları, AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın tarafından yeniden gündeme getirildi. Yalçın, Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi konserleri için toplam 140 milyon TL ödeme yapıldığını belirtirken, 29 Ekim 2023'te düzenlenen Candan Erçetin ve Murda konserine de 80 milyon TL harcandığını açıkladı. Bu açıklamaların ardından CHP ve AK Parti sıraları arasında tansiyon yükseldi. CHP’li meclis üyeleri ve AK Partili meclis üyeleri arasında yaşanan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüşürken, yumrukların da havada uçuştuğu oturum sonlandırıldı. İşte o anlar...