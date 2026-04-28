TOKİ İstanbul'da hak sahipleri belli oldu: Ödeme planı nasıl olacak?
Faruk Erdem’in analizine göre, TOKİ İstanbul projelerinde vatandaşlara sunulan en büyük avantaj, piyasa koşullarının çok altında bir faizsiz ödeme imkanı olması. Hak sahipleri, sözleşme imzalama aşamasında konut bedelinin %10’unu peşinat olarak yatıracak. Geri kalan borç ise 20 yıla (240 ay) yayılan vadelerle ödenecek. Erdem, İstanbul’daki maliyetlerin diğer illere göre farklılık gösterebileceğini ancak devlet desteğiyle fiyatların %40 oranında sübvanse edildiğini vurguladı.