TİP'li Sera Kadıgil ve yandaş Özlem Gürses'ten 'Kızılay' yalanı

Eski CHP milletvekili şimdilerin TİP'li provokatörü Sera Kadıgil ve CHP yandaşı Özlem Gürses, asrın felaketi üzerinden çirkin bir provokasyona soyundu. Kızılay'ı hedef gösteren Sera Kadıgil, "Bir tane Kızılay çadırı gören var mı? Çorban dağıtan Kızılay var mı? Niye Başkanı İlahiyat mezunu" iftirasını attı. Takvim.com.tr bu rezil iftirayı sizler için somut delillerle çürüttü. Sera Kadıgil'in 28 Şubat artığı bir üslupla 'İlahiyat mezunu' olarak fişlediği Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın tıp mezunu, afet tıbbı doktorası olduğu öğrenildi. Öte yandan Kadıgil ve yandaş Özlem Gürses tarafından hedef gösterilen Kızılay, çadır üretiyor, çadır kurulumu yapıyor, afet bölgelerinde sıcak yemek dağıtıyor buna ek olarak kan ve yardımları organize ediyor.