Enkaz altında kalan anne ve kızı 86’ncı saatte sağ çıkarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'da yer altı su kaçaklarının tespitinde kullanılan hassas akustik dinleme cihazı ile devam eden kurtarma çalışmalarında bir binadan ses alan ekipler, o alana yoğunlaştı. Kurtarma personelleri açtıkları tünelle, enkaz altındaki bir anneye ve 4 yaşındaki kızı Cena’ya ulaştı. 8 saatlik çalışmanın ardından anne ve kızı depremin 86’ncı saatinde, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Anne ve kızı hastaneye götürüldü.