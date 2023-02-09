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Enkaz altında kalan anne ve kızı 86’ncı saatte sağ çıkarıldı

Enkaz altında kalan anne ve kızı 86’ncı saatte sağ çıkarıldı
09.02.2023 20:16 - Son Güncelleme: 09.02.2023 20:20

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'da yer altı su kaçaklarının tespitinde kullanılan hassas akustik dinleme cihazı ile devam eden kurtarma çalışmalarında bir binadan ses alan ekipler, o alana yoğunlaştı. Kurtarma personelleri açtıkları tünelle, enkaz altındaki bir anneye ve 4 yaşındaki kızı Cena’ya ulaştı. 8 saatlik çalışmanın ardından anne ve kızı depremin 86’ncı saatinde, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Anne ve kızı hastaneye götürüldü.

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