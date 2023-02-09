Başkan Erdoğan Kilis'te tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Dün Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'daki çalışmaları yerinde gören Başkan Erdoğan bugün önce Gaziantep'e ardından Osmaniye'ye geçti. Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İzmir'deki malum felaketi nasıl atlatıp orada da binaları süratle yaparak sahiplerine nasıl teslim ettiysek aynı şekilde hiç ümitsiz olmayın, bu 10 ilimizde de süratle bunu yapacak ve konut sahiplerine teslim edeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan son olarak Kilis'e geçti ve hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti. Erdoğan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 546'ya ulaştı" dedi.